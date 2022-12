Joseph Goebbels modèle de Vladimir Poutine

Joseph Goebbels Proche d'Adolf Hitler, il fut, avec Hermann Göring et Heinrich Himmler, l'un des dirigeants les plus puissants et influents du régime nazi. Alors lorsque Poutine fait référence aujourd’hui dans ces discours en l’occurrence lors de celui de l’annexion des 4 régions ukrainiennes, il y a de quoi s’inquiéter !! Voilà un dirigeant dictateur, qui aspire à devenir le maître du monde et qui veut redonner vie à la Grande Russie.



Au début de cette guerre Poutine annonçait vouloir denazifier l’Ukraine mais il s’appuie depuis bien longtemps sur les pensées et les méthodes du plus grand manipulateur des populations que nous aillons et et ministre en charge de la propagande de Hitler ! Cet homme est dangereux !! On a longtemps dépeint Goebbels comme le plus grand manipulateur des temps modernes. Et nul doute qu’il aurait apprécié ce statut, lui qu’on représente en virtuose de la propagande dont le talent assura un soutien populaire sans faille au IIIe Reich.



Autrement Vladimir Poutine ayant subordonné son pouvoir politique à la légitimité des victoires militaires, le système s’effondrera lorsque la Russie cessera de gagner mais Poutine n’acceptera jamais la défaite. Alors que faire ? La solution viendra sans aucun doute de l’intérieur de la Russie mais si Poutine est éliminé pas certain que la situation s’améliore. La guerre s’arrêtera probablement mais une autre guerre civile cette fois-ci prendra place et déstabilisera davantage le continent Européen. Les services de renseignements des pays de l’OTAN n’ont jamais été aussi actifs pour préparer l’après Poutine !



L’affaire s’annonce compliquer et les prises de décisions ne seront pas simples ! Nous allons rentrer dans une grande période d’incertitude et d’instabilité grandissante. L’avenir ne se prévoit pas effectivement mais se prépare. "Lorsque le pouvoir de l’amour sera plus grand et plus fort que l’amour du pouvoir, les Hommes retrouveront la paix »