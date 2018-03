Sport Josep Guardiola coachera pour trois saisons le Bayern Munich

On l'annonçait du côté de l'Angleterre à Chelsea ou à Manchester City, voire même revenir sur le banc du FC Barcelone... Il n'en sera rien puisque Josep Guardiola s'est engagé mercredi avec le Bayern Munich. Le coach catalan a signé un contrat de trois avec le club allemand et prendra ses fonctions le 1er juillet prochain. Il remplacera Jupp Heynckes, qui prendra sa retraite en fin de saison.



"Nous sommes très heureux que cet expert du ballon qu'est Pep Guardiola, courtisé par de nombreux clubs, ait choisi le Bayern Munich", a réagi dans un communiqué le président du club, Karl-Heinz Rummenigge. "Pep Guardiola est l'un des meilleurs entraîneurs du monde et nous sommes sûr qu'il va apporter beaucoup au Bayern et au football allemand", a-t-il ajouté.







Les rumeurs les plus folles envoyaient pourtant Josep Guardiola du côté de l'Angleterre, et plus particulièrement du côté de Chelsea, où le président Roman Abramovitch lui aurait proposé un contrat de 22 millions d'euros par an...



De plus, le Catalan avait tenu des propos ne laissant plus aucun doute quant à sa future destination. Pour le 150e anniversaire de la Fédération Anglaise de Footbal, il avait ainsi déclaré : "Je veux connaître les supporteurs, l'ambiance, les médias et le style des joueurs. En tant que joueur, je n'ai pas pu réaliser mon rêve de jouer là-bas. Mais j'espère que dans l'avenir, j'aurai l'occasion d'y être entraîneur (...). J'ai toujours trouvé le football anglais fascinant".



Josep Guardiola, qui a quitté le Barça couvert de gloire (14 titres obtenus sur 19 possibles), aura sous ses ordres à compter de l'été prochain le Français Franck Ribéry. S.I Lu 564 fois





