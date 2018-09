La grande Une José ou Egyptienne : quelle mangue choisirez-vous ? Des mangues importées d’Égypte sont vendues sur les étals des marchés et des grandes surfaces de La Réunion depuis quelques semaines. Si elles ne semblent pas pouvoir rivaliser avec les mangues pays, les producteurs locaux s’inquiètent de voir débarquer cette nouvelle concurrence.

Elle a beau porter sa plus belle robe rouge-orangée , la mangue égyptienne ne parvient pas à tromper les papilles exigeantes de cette habituée du Petit Marché à Saint-Denis : "au goût, il n’ya pas photo ! mi préfère le mangue pays !", s’exclame-t-elle, après avoir avoir croqué dans une tranche juteuse offerte par le forain.

Ces mangues venues d’ailleurs ont pris place sur l’étal de Jean-Baptiste il y a environ trois semaines. Et si le commerçant reconnaît qu’elles ne valent pas une belle Mangue José locale, les fruits importés lui permettent de mieux appréhender la saison à venir : "Quand les mangues réunionnaises arriveront, on aura déjà les mangues d’Égypte sur le marché, ce qui empêchera les planteurs de trop monter leurs prix !", explique le forain.

Et même si à l’approche de l’été, les Réunionnais ont hâte de pouvoir déguster la chair orange vif du fruit sucré, la mangue égyptienne ne rencontre pas un grand succès auprès des clients de Jean-Baptiste : "Les gens voient bien que ces mangues ne sont pas d’ici, ils préfèrent attendre l’arrivée des mangues pays. En plus je crois que la saison s’annonce bonne !"



Vendue entre 10 et 12 euros le kilo au Petit Marché, les mangues Égyptiennes inquiètent les producteurs locaux et la Chambre d’agriculture. 9 tonnes de fruits ont été importées à La Réunion pour la première fois cette année, une concurrence nouvelle pour la filière pays, l’une des plus développées sur notre île. Charlotte Molina Lu 598 fois





