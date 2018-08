Jonathan Rivière candidat sur la 7e circonscription

"Militant de droite et du centre, impliqué dans la vie sociale et économique de la Réunion, je suis candidat à l’élection législative partielle dans la 7ème circonscription Ile de la Réunion. Je souhaite porter un projet autour des valeurs de la droite et du centre.



Dès le plus jeune âge je me suis engagé auprès de la droite réunionnaise.



L’annulation des élections législatives dans la 7ème circonscription ouvre de nouvelles perspectives. Mon investissement personnel, professionnel et politique sur la zone sud-ouest de la Réunion depuis plusieurs années offre une perspective de victoire.



Dans cette démarche de reconquête de la circonscription, j’ai pris attache auprès des Républicains.



Mon engagement dans cette élection sera un point de départ dans cette volonté à faire triompher nos idées sur la 7ème circonscription.



Dans un contexte où le peuple regrette cette aventure passagère incarnée par le Président MACRON, mais ô combien dévastatrice pour l’outre-mer, où la plupart des catégories sociales trinquent.



A tous les déçus de la politique, à ceux qui sont en colère, je les comprends. Mais ne rien faire, c’est abandonner. Je refuse la fatalité, alors je m’engage à porter la parole des réunionnais.

Comptez sur moi pour avoir l’audace nécessaire pour bousculer les codes et les mauvaises habitudes, et les clichés négatifs sur la Réunion.



Je m’engage à soutenir et à proposer plus d’autorité, plus de solidarité, plus de liberté, plus de protection pour les Réunionnais.



En tant que député, je serai toujours disponible, de proximité et défenseur des valeurs Républicaines."