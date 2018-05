Courrier des lecteurs Joli...mais!

Joli muguet du mois de Mai,

Symbole de Travail et de Paix.

Sonne, en ce jour de fête, tes clochettes,

Que résonne à l'entour, ta clameur champêtre.

Tu transportes le Bonheur,

Surtout, tu portes l'Honneur.

L'Honneur de ce peuple Ouvrier.

Combattants fiers, courageux, de ces ateliers.

Lutteurs infatigables des champs et des mines.

Héroïnes des caisses, des magasins, des officines.

Guerrières des bureaux, des usines, des labos.

Braves parmi les braves de tous les travaux.

Un brin de muguet

En ce joli mois de Mai,

Pour le bonheur,

pour l'Honneur,

C'est joli...Mais!

Vous, les sans-grades!

Ceux du bas de l'estrade,

Un joli et si fragile brin

Fut-il muguet du matin,

Suffit-il à vous honorer?

Ne sert-il qu'à vous décorer

Pour un travail que vous aimez

Ou une tâche qui vous est imposée,

Bon an, mal an,

Au fil d'un temps

Trop rigide ou trop lent,

Selon que vous serez aux champs

Ou bien, scellés à la chaîne,

Comme boulet que l'on traîne?

Un brin de muguet

En ce joli mois de Mai,

Pour le bonheur,

pour l'Honneur,

C'est joli...Mais!

Ce muguet de Mai,

Fleur de l'Honneur, du Bonheur, de la Fierté,

Ne doit jamais, faner ni sombrer dans l'oubli.

Derrière les comptoirs, les machines, les ateliers,

Ce sont, volonté, courage, sang et eau

Qui font, que les plus humbles travaux,

Ce jour du joli mois de Mai,

Ne soient pas laids, ne soient pas ivraie,



Mais deviennent fleurs de printemps,

Parfums d'un attendu beau temps.

Un brin de muguet

En ce joli mois de Mai,

Pour le bonheur,

pour l'Honneur,

C'est joli...Mais!

Ce n'est qu'un brin d'Honneur,

Un faible espoir de bonheur,

Pour les Lutteurs de Mai,

Les camarades aux poings levés.

Patrons! Seigneurs des Entreprises!

Mettez fin aux chevaux de frises

Séculairement dressés face aux Libertés

Revendiquées par vos ouvriers, vos salariés.

Vous tenez leurs têtes, leurs bras,

Vous faut-il, aussi juguler leurs pas?

Vous niez la Lutte des Classes!

Pourtant, à eux, où est leur place?

Leur Force, leur Richesse, c'est leur Travail,

Que vous enserrez dans vos mailles.

Vos filets, jamais, ne sont assez remplis,

Jamais, ne sont assez bien garnis,

De l'or de ces femmes, de ces hommes,

Qui ne clament, ne réclament en somme,

Que le juste paiement de leur labeur,

Celui qui mobilise toute leur vie et leur ardeur.

Alors, Messieurs, Mesdames les Puissants,

En ce beau jour de Printemps florissant,

Il faut plus qu'une si jolie, mais simple fleur,

Pour éradiquer du Travail, la douleur et la Peur.

Parce que, un brin de muguet

En ce joli mois de Mai,

Pour le bonheur,

pour l'Honneur,

C'est joli...Mais!

Liberté, Egalité, Fraternité,

Fleuriront le champ de vos vanités.

Un jour... Au Printemps!

Le muguet sera...chant!

Arnaud Jomain





