Courrier des lecteurs Joli, joli mois de mai (Bourvil)

Par Carl Joseph - Publié le Mercredi 4 Mai 2022 à 08:07

Oui, bon ! Même si l'on n'est pas dans les beaux quartiers de Paris à se rafraîchir sous les verrières teintées des terrasses de quelques bons restaurants ... Le mois de mai reste partout agréable à vivre ..qui plus est quand les alizés s'annoncent sous les tropiques . Heureux ceux qui comme moi sont nés au mois de mai... C'est le plus beau moi de l'année ...qui touche et flirte avec l'avant et l'après printemps .. Les signes du zodiaque auxquels je crois comme aux religions désignent les natifs de ce mois comme jouisseur, facile à vivre, solide et bien enraciné dans la vie de tous les jours comme le sont les plantes en cette saison et la nature en général, solide, généreuse , prête à offrir le meilleur d'elle-même. Du signe de la Terre...les natifs du Taureaux sont aussi du signe de l'Eau ...ses confluents arrosent la Terre pour être féconde. Ce mariage du signe de l'Eau et de la Terre leur donne la joie d'exister d'être plein d'abondance en générosité et en amour. Béni, béni soit le mois de mai...et surtout fais ce qu'il te plaît!