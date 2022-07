Joie et bonne humeur dans les différents ALSH de Saint-Paul !

Retour à l’école pour les marmailles de Saint-Paul ! Mais cette fois-ci pour profiter de nombreuses animations proposées par les accueils de loisirs sans hébergement du territoire. Jusqu’au 5 août, les enfants âgés entre 3 et 12 ans sont accueillis dans 17 écoles des 6 bassins de vie du territoire. Au programme : Sport de plein air, activités manuelles et artistiques, sorties et autres découvertes qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !