Communiqué Johny Adekalom satisfait du retrait de l’ISDU

Le secrétaire général du mouvement PACTE (Proposer, Agir, Construire, Tous, Ensemble) se dit satisfait de la décision du Conseil Municipal de Sainte-Suzanne du retrait de l’Installation de stockage de déchets ultimes (ISDU) de la zone de Franche-Terre et Bel-Air. Par GD - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 08:15

Le communiqué :



Revirement de situation, nous avons été écoutés.



Je me réjouis de la décision du conseil municipal et de son Maire sur la demande du retrait de l’ISDU (Installation de stockage de déchets ultimes) sur la zone de Franche-Terre et Bel-Air.



Le sujet de l’environnement ne doit pas être un sujet pris à la légère. Nous devons concerter, anticiper, négocier afin de laisser à travers nos choix une meilleure terre à nos enfants.



Mon NON à l’ISDU lors de la dernière campagne a été entendu.



Je demande une réunion plus élargie sur le sujet à SAINTE-SUZANNE en y associant les différents acteurs : agriculteurs, associations, riverains, élus, afin que nos choix correspondent à une majorité.



Le sujet de l’Environnement doit aujourd’hui être un atout pour notre Territoire et non une contrainte. Cela impose une réflexion, positionnement et ambitions pour les 30-50 ans à venir.



Avec plus de 10% de la population de notre pays qui vit sous le seuil de pauvreté. Un dérèglement climatique qui enflamme la planète, assèche les terres, assoiffe les peuples. Le Mouvement P.A.C.T.E, depuis sa création, combat pour la réduction des inégalités et de l’injustice sociale : l’enjeu crucial de notre temps.



Il faut bien entendu encourager la sobriété énergétique et conforter l’utilité sociale. Mais cela ne suffira pas : le développement des circuits courts et du recyclage, le développement de l’économie sociale et solidaire doivent imprégner les pratiques de consommation.



Johny ADEKALOM Secrétaire Général Mouvement P.A.C.T.E

(Proposer.Agir.Construire.Tous.Ensemble)





