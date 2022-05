Johny Adekalom candidat sur la 6ème circonscription

Le communiqué :



Pour le 12 et 19 juin 2022, je serai candidat sur la 6ème Circonscription. Je veux m’engager dans une démarche de rassemblement des Réunionnais pour l’avenir de notre île. Je souhaite être le député qui porte les valeurs de l’île de la REUNION, ainsi que les problématiques que rencontre notre région :



La maltraitance des femmes et des enfants :

- La Réunion déclaré comme le 3ème département rencontrant le plus de violence

- Augmentation de +13% du nombre de femmes battues depuis 2020

- 15% des femmes sont victimes de violences conjugales contre 9% dans l’Hexagone.

- Plus de 4000 enfants sur l’île sont victimes de maltraitance (violences physiques, incestes, viols…)



La perte d’autonomie des personnes âgées :

- Plus de 62 000 personnes âgées concernées

- Trois fois plus en perte d’autonomie sévère en 2050



Le mal logement :

- Plus de 100 000 personnes mal logées soit 3 Réunionnais sur 10



L’épuisement de la filière agricole :

- Seulement 6250 hectares des terres agricoles sont exploités soit 18% de moins que 2010

- Une activité qui génère 10 000 emplois équivalents temps plein

- La question de l’eau potable, de la souveraineté alimentaire et de l’autonomie énergétique



Le développement social et économique :

- Le PIB par habitant est inférieur de 37% à celui de la France hexagonale

- La pauvreté touche 3 fois plus de personnes sur l’île

- La question de notre pouvoir d’achat, et le combat contre la vie chère.



La Santé

- Un meilleur rayonnement sur l’océan Indien

- Un système de santé plus efficace et un meilleur accompagnement des patients



Aujourd’hui, je constate que ces fléaux se sont accentués sur notre territoire. Ces sujets récurrents restent insolvables et chaque jour la volonté et la confiance de mes concitoyens s’effondrent davantage.



La Crise COVID n’ayant pas arrangé les choses, j’appelle à ne pas baisser les bras. Cette crise nous a montré que nous sommes encore solidaires, organisés, et responsables. Engageons-nous, tous pour notre territoire. Unis et engagés, nous serons plus forts, laissons nos voix résonner au-delà de l’Océan Indien. Notre Mère patrie ne pourra qu’être plus attentive à nos doléances.



Johny ADEKALOM