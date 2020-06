A la Une ... Johny Adekalom : "Une liste d'union doit se faire, la victoire pour Sainte-Suzanne est à ce prix"

Arrivé quatrième avec 5,35% des suffrages exprimés le 15 mars dernier, Johny Adekalom appelle aujourd'hui les "outsiders" à une liste d'union. Objectif : mettre "les égos de chacun" de côté même si la configuration du second tour n'en prend pas le chemin pour l'instant. Réponse à la clôture définitive des listes ce mardi soir. Par LG - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 10:03 | Lu 192 fois

"Je voudrai dans un premier temps remercier celles et ceux qui m'ont apporté leur confiance lors des échéances municipales de mars 2020 et féliciter les candidats présents au second tour. Lors de ce premier tour, vous avez exprimé le choix du changement à plus de 50%.



Nous devons accepter ce choix démocratique et amplifier ce désir de changement et d'horizon nouveau. Notre mouvement P.A.C.T.E (Proposer Agir Construire Tous Ensemble) s'associe pleinement à cette volonté d'une nouvelle gouvernance. De nouvelles têtes et surtout de jeune plein d'ambitions et d'illusions.



Pour ce renouveau, en tant que citoyen, je souhaite un véritable défi de la part des "outsiders". J'aspire à ce qu'ils se rassemblent et font liste commune face à l'immobilisme que traverse notre ville, Sainte-Suzanne.



De l'ambition, nous en avons besoin. Il faut casser les codes et administrer au profit de nos concitoyens en retard par rapport à d'autres communes.



C'est mon ambition première. Il nous faut nous rassembler si nous voulons changer et prendre notre destiné en main. Certains diront : "le changement lé pa bon pou nou, nou gaignera pu". Personnellement, je dirai : "le changement lé bon pou nout tout" pour le partage et la solidarité quelque soit l'individu, sa croyance.



Rassembler les égos pour faire vivre cette démocratie du changement et aspirer à un mieux-être et à mieux-vivre sur notre territoire. Une liste d'union doit se faire, la victoire pour Sainte Suzanne est à ce prix.



Après mon appel au rassemblement, les égos de chacun ne permettent pas de le réaliser. Je le déplore fortement, encore plus, pour ce manque de respect de l'expression d'une majorité de la population.



Devant cette situation, je ne m'associe pas à ce genre de comportement irresponsable. Je prône le rassemblement pas la division, il en va de l'avenir de notre ville et de nos futures générations.



Je reste et resterai un citoyen engagé pour ma ville, mon île, mon pays.



Je vous donne rendez-vous pour les prochaines échéances."



Johny Adekalom