Municipales 2020 Johnny Payet rassemble ses forces avant le second tour

Le candidat arrivé en tête au premier tour compte poursuivre sur sa lancée pour conquérir la mairie de la Plaine-des-Palmistes. Johnny Payet peut compter sur le soutien de Marco Boyer, le maire sortant, et de nombreux colistiers d’autres listes qui ont préféré se rallier à lui. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 17 Juin 2020 à 18:00 | Lu 167 fois

Plus l’élection approche, plus les cartes se brouillent à la Plaine-des-Palmistes. Si l’union entre Sophie Arzal et Daniel Jean-Baptiste dit Parny, qui ont récolté respectivement 19,98% et 17,38%, laissait penser que la route de la mairie se dégageait pour la candidate, Johnny Payet ne l’entendait pas de cette oreille. Arrivé en tête du premier tour avec 27,62%, le meneur de la liste Ensemble pour la Plaine a su lui aussi trouver des soutiens.



Et le premier se trouve dans la personne du maire sortant Marco Boyer. L’édile, contre toute attente, a décidé de soutenir Johnny Payet. Marco Boyer explique son choix en indiquant que le candidat est en mesure de s’occuper "de notre village". "Johnny a participé à la vie de la commune pendant 6 ans. La Plaine a besoin d’être sereine et Johnny et son équipe seront prêts pour ça", ajoute le maire. Ce dernier, qui avait souvent exprimé sa préférence pour Sophie Arzal, souligne que "de nombreux de ses colistiers étaient des adversaires et me considèrent toujours comme tel".



Johnny Payet affirme également avoir reçu le soutien d’Aliette Rolland du Rassemblement National (4,25% au premier tour), mais surtout de Bernard Leflem, candidat LR de la Plaine-des-Palmistes et référent du parti pour l’Est. Une décision surprenante étant donné que Les Républicains soutiennent officiellement Sophie Arzal. Bernard Leflem explique n’avoir "pas d’état d’âme. Je suis avec un maire sortant LR et c’est normal de soutenir le candidat Johnny Payet". "Les candidats recherchent des soutiens extérieurs, mais pas au niveau local. La Plaine ne doit pas devenir une commune sous tutelle d’autres responsables politiques" proclame Bernard Leflem.



Mais c’est surtout parmi les colistiers des autres candidats que Johnny Payet a pu étoffer son équipe. De nombreux colistiers de Sophie Arzal et Daniel Jean-Baptiste dit Parny n’ont pas supporté cette alliance. C’est le cas de Jean-Noël Robert, dernier de la liste à Parny, qui a rejoint l’équipe à Johnny Payet. Celui-ci affirme qu’il a recueilli des colistiers de toutes les listes du premier tour. Et si ce maillage semble compliqué vu de l’extérieur, Johnny Payet a une explication simple à cela : "Nous sommes un petit village, les gens parlent avec le coeur, pas selon des stratégies politiques".



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur