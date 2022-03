Johnny Payet aux côtés de Marine Le Pen dans l'émission Elysée 2022

Johnny Payet aux côtés de Marine Le Pen, épisode 2. Le maire de la Plaine-des-Palmistes, qui avait reçu Marine Le Pen dans sa commune en décembre dernier, n'avait pas caché son attirance pour la vision du parti . Preuve de l'affinité entre MLP et Johnny Payet, ce dernier a été invité par la tête d'affiche du RN à assister à son grand oral hier soir sur le plateau de France 2.Dans les petits papiers du Rassemblement national, Johnny Payet n'écarte pas la possibilité de s'impliquer plus concrètement au sein du parti et de son organigramme mais "pas pour l'instant". "Marine veut absolument que je fasse partie du groupe, nous échangeons souvent ensemble et insiste beaucoup sur ma présence", confie l'édile palmiplainois.Sur la prestation de sa protégée, Johnny Payet estime que Marine Le Pen a fait le travail. "Franchement, l'ambiance était bonne et elle s'est bien débrouillée. Pour ma part, je regrette que les journalistes présents étaient là plus pour la casser. Quand on lui parle de sujets comme les prêts bancaires de son parti ou de ses désaccords avec son père... Elle a su habilement répondre aux questions", indique Johnny Payet, qui va battre campagne "dès la semaine prochaine".