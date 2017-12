A la Une ... Johnny Hallyday : Les femmes de sa vie Une carrière immense et une vie privée très dense. Johnny Hallyday était un grand timide mais aussi un très grand séducteur. Les femmes ont toujours fait partie de sa vie de Sylvie Vartan à la dernière, Laeticia...

La première femme de sa vie est, elle aussi artiste et célèbre, et à jamais leurs deux noms seront liés. C'est la magnifique et talentueuse Sylvie Vartan. Les deux artistes formeront un couple phare des années 60. Ils se marieront en 1965, en pleine gloire et auront un fils, le chanteur David Hallyday. Sylvie et Johnny divorceront en 1980.



La vie privée de Johnny s'emballe ensuite. Il sera en couple avec l'actrice Nathalie Baye : ils auront une fille Laura. Le couple se sépare en 1986 et Johnny fait alors la rencontre d'Adeline Blondieau, une actrice rendue célèbre par la série Sous Le Soleil. Une liaison tumultueuse avec un mariage en 1990, un divorce en 1992 et un remariage deux ans plus tard. Récemment les deux ex époux se retrouvaient au tribunal pour un procès en diffamation suite à des propos tenus par l'artiste...



La dernière histoire très people de Johnny se sera Laeticia de 32 ans sa cadette, rencontrée en 1995... Ensemble ils adopteront deux petites filles Jade et Joyce. Nicolas Payet Lu 348 fois





Dans la même rubrique :