A la Une .. Johnny Depp gagne son procès face à Amber Heard

L’actrice devra verser 15 millions de dollars, l’acteur de la saga Pirates des Caraïbes devra lui donner 2 millions de dollars. Par NP - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 07:12





Les jurés ont considéré qu'Amber Heard avait émis des fausses déclarations, agissait "avec une intention malveillante".



Le procès retransmis en direct sur YouTube avait suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux face au déballage de leur vie privée, le couple divorcé depuis 2017.



L’actrice a accueilli le verdict avec une déception visible. "Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari. Je suis encore plus déçue par ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux", a t-elle déclarée.



Johnny Depp, absent au verdict pour raisons professionnelles, s'est exprimé sur Instagram : "Après six années, le jury m'a rendu à la vie. Je suis véritablement touché". Johnny Depp poursuivait son ex-femme en diffamation après la publication en 2018 d'une tribune dans le Washington Post. Amber Heard s'était décrite comme une victime de violences conjugales. En retour, l'actrice avait poursuivi l'avocat de son ex-mari qui avait qualifié ses accusations de "coup monté" en avril 2020.