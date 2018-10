A la Une . Johnny Clegg : "Le plus insupportable est de ne pas savoir" quand je vais mourir





On le savait très malade, atteint d’un cancer. Mais tout le monde espérait, lui le premier, que le "Zoulou blanc" allait gagner ce combat.



Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Dans une interview très poignante accordée à



Et Johnny Clegg est très lucide sur son avenir. A la question du journaliste de Paris Match "Etes-vous tiré d’affaire aujourd’hui ?", il répond : "Je ne pense pas". Depuis qu’on a détecté ces deux nouvelles tumeurs, "contre cela, je ne peux rien faire. Alors je continue à vous parler, à être un père, un mari, un ami…"



Johnny Clegg est déterminé à jeter ses dernières forces dans une série de concerts d’adieu. Il veut dire au revoir à son public. "Je veux me produire tant que c’est encore possible, en France, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Pour y donner les plus beaux concerts de ma vie, avant de ne plus pouvoir. Pour l’instant, j’ai encore l’énergie. Mais le cancer m’a déjà freiné dans pas mal de mes projets. J’ai suivi une nouvelle chimiothérapie en février, une autre en juillet qui m’a affaibli. Ces tumeurs détectées au poumon ont été un vrai choc. En réalité, je devrais être mort depuis deux ans".



Aujourd’hui, il est conscient que la fin approche. "C’est une question de mois au pire. D’années au mieux". Et le Zoulou blanc de conclure : "Le plus insupportable est de ne pas savoir. J’ai peur du moment où la maladie va exploser dans mon corps. Ces questions, quand je me les pose, me bouleversent. Parce que je ne gagnerai pas. Je suis en sursis, avant le grand plongeon".

