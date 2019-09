Johannesburg : 3 morts dans des attaques xénophobes contre des migrants africains

Depuis dimanche, la ville de Johannesburg en Afrique du Sud, est victime de très violentes manifestations dirigées contre des commerçants d'origine étrangère, qui ont fait trois morts.



Plusieurs centaines de magasins ont été vandalisés et pillés en deux jours. Le mouvement est parti d'une mobilisation des chauffeurs routiers, une institution très puissante en Afrique du Sud, qui arrêtaient depuis plusieurs semaines les conducteurs étrangers et brûlaient leurs cargaisons.



Le mouvement s'était amplifié la semaine dernière dans le centre de la capitale Pretoria, avec le pillage de nombreux magasins tenus par des migrants, des Zimbabwéens, Congolais ou Zambiens, accusés de voler le travail des citoyens sud-africains.



Aucun magasin tenu par des Sud-Africains n'a été attaqué.



Un premier bilan effectué par RFI fait état d'une cinquantaine de magasins vandalisés, plus de soixante arrestations et trois morts. Il s'agit d'un bilan provisoire qui pourrait encore s'aggraver.