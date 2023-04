A la Une .. Johanne Defay officiellement qualifiée pour les Jeux Olympiques

La surfeuse réunionnaise a validé sa place pour l'épreuve de surf des Jeux Olympiques qui se déroulera sur la célèbre vague de Teahupoo à Tahiti en 2024. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 14:50





Trois autres surfeuses, la Portugaise Teresa Bonvalot, la Costaricienne Brisa Hennessy et la Brésilienne Tatiana Weston-Webb, ont également obtenu leur qualification. Bien qu'annoncée et espérée, la présence de Johanne Defay aux Jeux Olympiques n'était pas encore garantie. C'est à présent chose faite. La Réunionnaise est assurée de terminer dans le top 8 éligible, comme l'a annoncé l'ISA (International Surfing Association) hier.Un soulagement d'autant plus grand que la surfeuse a été blessée au pied en décembre et n'a pu participer qu'à une seule manche du circuit élite cette saison, ce qui aura été suffisant. Cette année, seulement quatre des dix épreuves du circuit pro 2023 ont eu lieu (Pipeline, Sunset, Peniche et Bells Beach)."C'est un grand soulagement de savoir que ma qualification est désormais garantie à 100 % et que je représenterai à nouveau la France lors du plus grand événement sportif. La France est une petite nation en termes de surf, donc cela signifie beaucoup de représenter mon pays, notamment aux Jeux olympiques en France. Ce sera une occasion vraiment spéciale", a-t-elle confié au journal L'Equipe Trois autres surfeuses, la Portugaise Teresa Bonvalot, la Costaricienne Brisa Hennessy et la Brésilienne Tatiana Weston-Webb, ont également obtenu leur qualification.



