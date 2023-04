A la Une . Johanne Defay lance "With JoJo" sur Youtube, une web-série sur son quotidien de surfeuse professionnelle

Avis aux fans de Johanne Defay. La championne réunionnaise de surf, qualifiée pour les prochains Jeux olympiques de Paris, a lancé sur Youtube une série intitulée "With JoJo", pour en apprendre un peu plus sur son quotidien de surfeuse professionnelle. Par La rédaction - Publié le Samedi 29 Avril 2023 à 15:25

"J'ai décidé de créer une chaîne Youtube pour partager encore plus ce que je fais au quotidien : le surf, mon entraînement, la nourriture, le yoga... enfin tout ce qui me passionne", confie Johanne Defay, qui revient notamment dans une des vidéos sur sa blessure aux trois métatarses du pied droit survenue en décembre dernier.



Pour l'heure, deux vidéos sont déjà parues sur la chaîne de la championne d'Europe 2013. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur sa convalescence mais aussi sur les à-côtés de ses différents périples à travers le monde.