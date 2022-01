Johana, une Réunionnaise pointure du luxe à Paris

Originaire de l’Étang-Salé, Johana nous ouvre les portes du luxe. Installée à Paris, la jeune femme s’occupe de la gestion des opérations d’une startup qui se hisse en pointure dans le domaine.



L’Etang-Saléenne s’est envolée dès ses 18 ans pour Bordeaux, où elle a intégré un école de commerce, spécialisée en finance internationale et en stratégie d'entreprise.



Après ses études, Johana, travaille dans une startup de location mobilière de luxe, s’oriente vers le domaine du sport en faisant en EMBA en management du sport avec le REAL MADRID, avant de faire une rencontre qui marquera sa carrière.



À son arrivée à la capitale en 2018, la Réunionnaise est mise en relation avec une créatrice italienne qui vient de lancer sa start up… “C’est un vrai hasard, elle venait de créer sa marque, je cherchais de nouvelles opportunités, mon profil lui a plu”, confie-t-elle.



Entre les deux femmes le feeling passe et pour Johana c’est le début d’une aventure dans l’entreprise de chaussures de luxe.



Au quotidien, la jeune femme travaille en étroite collaboration avec la dirigeante et pilote des opérations stratégique et de management. Trois ans et demi après ses débuts, la marque de chaussures de luxe cartonne à l’international, le fruit d’un travail irréprochable et constant.



“J’échange quotidiennement en anglais, autant avec mes collaborateurs et nos partenaires. C’est un milieu exigeant, avec des attentes élevées de la part des clients et des partenaires, qui demande une certaine minutie et beaucoup de rigueur”.



C’est un milieu taillé pour La Réunionnaise qui se plaît dans “cette dimension internationale et le fait de voir ce projet que l’on a accompagné dès le début grandir et devenir ce que nous souhaitions”, conclut-elle.