Courrier des lecteurs Johan Guillou : Coup de gueule sur la gestion du Coronavirus à La Réunion FORTE AUGMENTATION DE MALADES ! Notre belle île de La Réunion est malheureusement dirigée par des personnes dépassées voire incompétentes ! N'étant plus dans la course aux municipales, ceci n'est donc pas une action politique mais bel et bien celle d'un citoyen en colère.

Mon constat ? Il est simple :



- l'aéroport est une passoire qui a permis l'entrée sur notre île de personnes infectées par le COVID 19. Et ils le laissent ouvert encore quelques heures par jour ! Aucun confinement obligatoire des passagers, juste un flyer et une attestation sur l'honneur qu'ils resteront chez eux.

- le personnel soignant est fatigué et peu (voire pas) protégé au vu de l'absence de matériel de protection.

- une quantité dérisoire de matériel de dépistage.

- un nombre de places en réanimation qui fait très peur. Au point où si nous sommes ne serait-ce qu'une centaine de personnes gravement malade en même temps, les médecins devront choisir qui sauver ! Ils le feront à pile ou face ?



On dit que nous sommes en guerre ! Ok mais où sont les moyens de faire la guerre ?



- il faut fermer l'aéroport absolument et ne l'ouvrir uniquement pour aller chercher les réunionnais bloqués ailleurs. Par contre, quand ils reviennent ici, confinement obligatoire en utilisant les hôtels et bien-sûr il faut TOUS les dépister ! Car à quoi bon mettre des mesures en interne si on laisse l'aéroport ouvert !

- donner les moyens de protection et de dépistage massif à nos personnels de santé car ils sont démunis !

- utiliser nos cliniques privées et notre armée pour ouvrir des places en lits supplémentaires pour la réanimation !

- faire en sorte que les maires utilisent les ccas de chaque mairie pour organiser la distribution de repas à domicile pour les personnes vulnérables !

- demander aux maires l'instauration de couvre feu nocturne pour commencer !

- donner les moyens aux personnes qui peuvent fabriquer des masques artisanaux car on en aura besoin de toute façon au vu de la faible quantité de masques que nous disposons. C'est mieux que rien.



Je pense beaucoup à tout le personnel de santé fatigué et démuni, nos héros,



Je pense aux personnels navigants PNC qui doivent continuer à travailler et qui sont extrêmement exposés,



Je pense aux ambulanciers qui n'ont plus aucun matériel pour se protéger tout comme les pompiers durant leurs interventions,



Je pense aux infirmiers libéraux qui ne peuvent plus se protéger,



Je pense aux assistantes de vie qui travaillent aux côtés des personnes vulnérables et qui là encore n'ont plus de matériel pour se protéger et pour protéger la personne vulnérable,



Je pense aussi à toutes ces professions qui prennent des risques pour que nous continuions à vivre malgré le confinement comme les pharmaciens, caissières, les professions alimentaires,



Je pense à nos forces de l'ordre qui sont exposés à faire appliquer le confinement car il y a encore beaucoup d'inconscients dehors,



Je pense à toutes les autres professions que je n'aurais pas cité et qui prennent des risques.



Je pense aux indépendants et aux entreprises qui vont vraiment avoir du mal à se relever après la crise sanitaire.



Cette gestion de crise est extrêmement mal gérée. Les services de la préfecture tout comme l'ARS ne cessent de donner des leçons mais ils sont les 1ers à avoir mis en danger notre vie. Surtout que nous sommes sur une île donc le risque de propagation est immense ! Le temps viendra où ils devront assumer leur responsabilité (je déposerai plainte après cette période de confinement) et où ils devront quitter leur fonction !



Nos politiciens, mettez les moyens humains, matériels et financiers pour protéger la population ! Arrêtez d'appeler les gens pour vos campagnes électorales. Pour une fois sortez de votre égoïsme, ce n'est plus le moment ! Allez plutôt protéger vos habitants !



Enfin, je suis sidéré de voir qu'en 48h on a trouvé plus d'un milliard d'euros pour reconstruire NOTRE DAME DE PARIS alors que pour guérir et sauver l'être humain, il n'y a pas de dons financiers de nos riches !



Pour conclure, je dis un grand MERCI à ceux qui travaillent chaque jour pour nous sauver de ce virus.



Et je dis à tout le monde : RESTE ZOT KAZ ! C'est rien un confinement de 15, 30 ou 45 jours si c'est pour sauver des vies. On va gagner cette guerre si on est solidaire ! Johan Guillou Lu 1401 fois







Dans la même rubrique : < > Quoi qu'il en coûte... L'Ile à peurs