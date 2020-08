A la Une . Joël Picot, disparu lors d’une randonnée au Piton des Neiges, reste introuvable

Joël Picot, 63 ans, n’a pas donné signe de vie depuis mercredi dernier, alors qu’il se rendait au Piton des Neiges avec un groupe de marcheurs. Les gendarmes ont mené des recherches sur les différents sentiers pendant trois jours, et ce week-end ce sont ses proches qui ont organisé une battue, sans succès. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 10 Août 2020 à 08:02 | Lu 470 fois

Le sexagénaire avait décidé de faire demi-tour sur le sentier Kerveguen alors qu’il ne parvenait plus à suivre les autres membres du groupe de marcheur.



Depuis, Joël Picot n’a plus donné signe de vie et est activement recherché.



L’homme devait se rendre au Piton des Neiges. Ne se sentant pas à la hauteur, il aurait finalement décidé de retourner au parking de Mare à Boue où il comptait attendre le retour du groupe.



Mais ne voyant personne une fois de retour, les randonneurs alertent le PGHM qui lance des recherches de nuit sur différents sentiers. Les gendarmes poursuivront les recherches jusqu’à vendredi, mais ne trouvent aucune trace du sexagénaire.



Très inquiets, ses proches et une dizaine de bénévoles partent à sa recherche ce dimanche dans les sentiers menant au Piton des Neiges. Équipés d’un chien de chasse et même d’un drone, ils ne sont pas parvenus à retrouver la trace de Joël Picot.



