Joe Flour, le créateur de Croc Parc, est décédé

Le fondateur de Croc Parc s’en est allé. Joe Flour avait inauguré en 1999 les 5 hectares de parc animalier en pleine forêt de l’Etang Salé.



"Un Monsieur passionnant et passionné qui a su marquer notre commune et qui a laissé une trace inaltérable avec ce magnifique CrocParc & Cie", lui rend hommage Gilles Clain, le premier adjoint au maire de l’Etang-Salé. "Vous avez su égayer nos vacances et notre enfance".