A la Une .. Joé Dwèt Filé sera bien entouré pour le Kartel Urban Live 5

Le tombeur de ses dames, Joé Dwèt Filé sera l'une des têtes d'affiche du cinquième Kartel Urban Live qui se déroulera à l'ExpoBat de Saint-Paul le 12 août prochain. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 10 Juin 2023 à 16:47

Le Kartel Urban Live revient pour une cinquième édition et s'installe une nouvelle fois à l'ExpoBat de Saint-Paul. Le rendez-vous est prévu le 12 août à quelques encablures de la fin des grandes vacances scolaires.



Le public va pouvoir danser sur les sons endiablés d'artistes plébiscités à travers la France. Joé Dwèt Filé est de retour à La Réunion après plusieurs années d'absence sur notre territoire. Les Réunionnais vont aussi pouvoir retrouver des chanteuses très appréciées des Réunionnais comme Phylissia Ross, l'envoûtante Nesly ou encore Kim.



