Joe Biden va nommer une juge afro-américaine à la Cour suprême, une première historique

« La personne que je nommerai aura des qualifications, une personnalité, une expérience et une intégrité extraordinaires. Et cette personne sera la première femme noire nommée à la Cour suprême », a affirmé le président américain ce jeudi. Il s’agit d’une promesse de campagne de Joe Biden. Par LG - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 07:02

En plus de 200 ans d’histoire, sur 115 juges, tous sauf sept étaient des hommes blancs (soit 94 %). Il y a eu cinq femmes (dont une hispanique, Sonia Sotomayor) et deux juges afro-américains. Joe Biden a confirmé hier qu’il nommerait une femme noire à la tête de la puissante institution.



« Il est plus que temps », a-t-il lancé pour qualifier cette grande première dans l’histoire de la Cour suprême des Etats-Unis. Sept femmes sont en course pour prendre la succession du juge démissionnaire Stephen Breyer.

Le Président des Etats-Unis a une très grande liberté de choix dans la désignation des candidats qu'il souhaite proposer au Sénat pour exercer les fonctions de juges ou, si le siège est vacant, celle de Président de la Cour suprême.



La Constitution n'impose aucune qualification particulière ni d'âge, ni même de formation. Il est de tradition que le Président choisisse un candidat de la sensibilité du parti qui l'a fait élire. Mais cette pratique ne garantit nullement une fidélité partisane et on a souvent vu des juges réputés conservateurs par leur nominations devenir libéraux par leurs opinions. Parmi les exemples célèbres, il faut mentionner le Président Warren et le juge Brennan, l'un et l'autre nommés par le Président Eisenhower, ainsi que le juge Blackmun nommé par le Président Nixon et le juge Souter nommé par le Président Bush, qui tous évoluèrent vers des positions libérales.



Aux USA, l’origine ethnique ou religieuse des candidats n'est pas ignorée. L'usage veut qu'il y ait aujourd'hui au moins un siège « afro-américain » ainsi qu'un siège « catholique » et un siège « juif », et, depuis plus récemment, un (ou des) siège(s) féminins.