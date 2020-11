La grande Une Joe Biden élu président des Etats-Unis

Joe Biden a remporté la course à la Maison-Blanche face à Donald Trump. Le décompte à 17h30 (heure française) donnait la majorité des grands électeurs au candidat démocrate contre 214 pour son adversaire. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 7 Novembre 2020 à 20:55 | Lu 1046 fois

​Après quatre jours de suspense, le démocrate Joe Biden est donné vainqueur avec 273 grands électeurs, selon les médias CNN, NBC et CBS. Il va devenir le 46ème président des Etats-Unis.



Sur Twitter, Joe Biden s'est dit "honoré" d'avoir été choisi par le peuple américain. "Le travail qui nous attend sera dur, mais je vous promets ceci : je serai président de tous les Américains, que vous ayez voté pour moi ou non. Je garderai la foi que vous avez placée en moi."



Le candidat républicain et président sortant Donald Trump continue de dénoncer de son côté des fraudes pendant l'élection et a annoncé vouloir saisir la justice pour contester le résultat.



America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020







