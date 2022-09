A la Une .. Joe Biden annonce la fin de la pandémie aux États-Unis

Le président américain a déclaré dans une interview diffusée ce dimanche qu'il considère que la pandémie de Covid est terminée aux États-Unis. Les autorités de santé ont pourtant enregistré plus 440.000 nouveaux cas la semaine dernière. Par Maxime Bonnet - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 09:38





"La pandémie est terminée, nous avons encore un problème avec le Covid, on consacre beaucoup de temps à ce dossier… mais la pandémie est terminée", explique Joe Biden.



"Si vous regardez autour de vous, personne ne porte de masque, et tout le monde a l'air en plutôt bonne santé. Donc je pense que c'est en train de changer", poursuit le président américain. Pourtant les chiffres des contaminations restent élevés aux États-Unis, avec pas moins de 440.000 nouveaux cas la semaine dernière, et près de 2 980 morts. “The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We’re still doing a lot of work on it. But the pandemic is over,” President Biden tells 60 Minutes in an interview in Detroit. https://t.co/7SixTE3OMT pic.twitter.com/s5fyjRpYuX

— 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022

C'est à l'occasion d'une interview dans "60 minutes" sur la chaîne CBS que le président Joe Biden a expliqué que pour lui, la pandémie de Covid appartient à de l'histoire ancienne."La pandémie est terminée, nous avons encore un problème avec le Covid, on consacre beaucoup de temps à ce dossier… mais la pandémie est terminée", explique Joe Biden."Si vous regardez autour de vous, personne ne porte de masque, et tout le monde a l'air en plutôt bonne santé. Donc je pense que c'est en train de changer", poursuit le président américain. Pourtant les chiffres des contaminations restent élevés aux États-Unis, avec pas moins de 440.000 nouveaux cas la semaine dernière, et près de 2 980 morts.

Pas encore candidat en 2024



Cette interview a également été l'occasion pour Joe Biden de se confier sur son avenir politique. Il avoue ne pas encore être décidé sur une candidature un deuxième mandat. Alors qu'il s'apprête à fêter ses 80 ans en novembre prochain, certains dans le camp démocrate poussent pour une candidature plus jeune, face au danger de voir Donald Trump tenter de revenir au pouvoir.



Joe Biden a également réaffirmé que les troupes américaines "protégeraient" l'indépendance de Taiwan en cas d'invasion chinoise. Une déclaration de la Maison-Blanche auprès de l'AFP a cependant tenu à rappeler que la politique des États-Unis vis-à-vis de l'île "n'avait pas changé".