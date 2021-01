Joe Biden Président !

L'Amérique a fait dans le solennel et le festif hier soir, telle une production hollywoodienne...

L'Amérique est en ligne et le tgv a déjà gagné les places boursières depuis hier après-midi, avant même la cérémonie d'investiture.



Mais Démocrates ou Républicains, ce n'est pas ce qui fédère et structure les Américains dans leur unité.

Les Démocrates ont l'habitude et Obama en a donné l'illustration, ils font toujours une partie du programme des Républicains.

Les alternances ,c' est juste pour maintenir, équilibrer son réseau de pouvoirs!

Surtout pas pour des changements fondamentaux.

En extrapolant, comme Macron fait en partie le programme de la droite.

Ce qui cristallise les Américains c'est la domination économique et le maintien de la race.

Dieu, dollar et race!