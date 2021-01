Joé Bédier vs Les Anges : Toutes les poursuites judiciaires sont envisagées

Bien que les 3 personnes placées en garde à vue ont été libérées, celles-ci peuvent toujours être concernées par des poursuites judiciaires dans le cadre de l'enquête lancée après la rixe qui s'est produite dans l'enceinte de l'hôtel Mercure Créolia.Les proches de Joé Bédier et le maire lui-même étaient au commissariat Malartic dimanche après-midi pour porter plainte contre Ricardo, Nehuda et la nounou de leur fille.Selon nos informations, aucune procédure judiciaire contre l'ensemble des protagonistes de l'affaire n'est pour l'instant écartée. En effet, l'enquête est loin d'être terminée : Des témoins doivent encore être entendus et plusieurs personnes doivent être à nouveau auditionnées.Le maire de Saint-André et ses proches ont porté plainte et expliquent avoir été pris à partie violemment par les candidats potentiels de l'émission Les Vacances des Anges 4. Joé Bédier relate avoir été plaqué au sol tout comme sa femme par plusieurs personnes puis avoir été frappé.Les faits sont relatés différemment par des bloggeurs proches des candidats de téléréalité. Ils affirment que des insultes et provocations verbales seraient à l'origine de la dispute qui aurait été initiée, selon eux, par les proches de l'édile.Pour l'instant, les autorités judiciaires semblent ne pas privilégier une version plutôt qu'une autre, aucune procédure judicaire n'est exclue, selon nos informations.La Grosse Equipe a pris la décision de ne plus tourner "Les Anges de la téléréalité" à La Réunion. Les candidats de téléréalité quittent La Réunion et partent démarrer le tournage sur un autre territoire.La production déplore : "La Grosse Equipe constate que les conditions de sérénité ne sont plus réunies pour permettre un tournage de l'émission sur l'île de la Réunion. Nous sommes tous consternés et attristés par l'injustice de cette polémique qui nous a profondément blessés."