Joé Bédier vs Les Anges : Ricardo livre sa version des faits

Sur les réseaux sociaux, Ricardo a publié plusieurs photos et une courte vidéo, pour montrer qu'il s'était rendu en métropole dans un centre médical pour se faire examiner. Il explique souffrir de blessures au dos et a souhaité aussi réaliser des tests toxicologiques qui n'ont pas pu être faits à La Réunion car il n'a pas pu être conduit à l'hôpital à cause de la manifestation qui s'est déroulée devant le commissariat Malartic. Son avocat avait déclaré hier qu'il avait des marques au visage, aux jambes et qu'il souffrait de douleurs au dos. Les deux vedettes de la téléréalité, toutes deux placées en garde à vue dimanche, se sont exprimées ces dernières heures. Nehuda, sur son compte Instagram et Ricardo dans Le Parisien."J'ai le dos explosé. Je sors d'une radiologie. Je me fais soigner au fur et à mesure. Sans compter que c'est très dur psychologiquement. On me fait passer pour un animal, un drogué, un alcoolique qui tape des femmes et des enfants. On a crucifié un père de famille. Derrière, je reçois des insultes et des menaces de mort. (...) On me décrit comme le pire criminel du monde alors qu'on m'a tabassé à huit contre un."Pour rappel, une enquête est toujours en cours et plusieurs témoins ont été entendus. Le Parquet n'écarte aucune possibilité de poursuites et pourrait engager une procédure pour violences réciproques