Joé Bédier vs Les Anges: Ricardo est blessé au visage et au dos, selon son avocat

"Il y a un médecin qui est passé en garde à vue et qui a pour mission de faire ces constatations. Mon client s'est rendu en arrivant en métropole chez le médecin. Des constatations ont été faites. Des examens médicaux sont en cours, des analyses ont été faites. On se demande s'il n'a pas un problème de nerf qui a été touché. Il peut y avoir des lésions extrêmement graves parce qu'il a pris des coups au niveau de la colonne vertébrale, des reins. On ne sait pas s'il n'y a pas des choses graves à craindre. Je ne l'espère pas, c'est quelqu'un de costaud et de sportif. Mais il est marqué sur le visage, le dos, les jambes", déclare Maître Laurent Payen, l'avocat de Ricardo, l'un des protagonistes de la violente altercation au Créolia, dimanche.



Le Bâtonnier a expliqué durant la conférence de presse que son client a été pris à partie et frappé à plusieurs reprises, il porte des marques et s'est fait examiner pour déterminer si des blessures profondes sont à craindre.



Ricardo, d'agresseur présumé à victime présumée ?



Les premiers témoignages recueillis sur place présentaient les membres des Anges de la Téléréalité comme les instigateurs et acteurs principaux de la bagarre. Le maire de Saint-André, Joé Bédier, a notamment expliqué que ses proches ont été agressés d'abord verbalement, puis physiquement par plusieurs personnes faisant partie de l'entourage des vedettes de la téléréalité.



Le Procureur de la République a insisté sur le fait qu'après l'audition de très nombreux témoins, aucune issue judiciaire n'était écartée. Des poursuites sont donc envisagées à l'encontre de tous les protagonistes de l'affaire à ce stade.



Ricardo est présenté par son avocat comme une victime. Le candidat potentiel des Vacances des Anges 4 serait venu à la table où le ton montait afin de défendre la mère de sa fille, Nehuda, venue elle soutenir Johanna, leur accompagnatrice.