Joé Bédier vs Les Anges: Qui sont Ricardo et Nehuda ?

Une violente altercation s'est produite dimanche en début d'après-midi dans l'enceinte de l'hôtel Mercure Créolia à Saint-Denis. Selon les premiers éléments recueillis sur place, un malentendu autour d'une photo - qui n'aurait finalement pas été prise - de l'enfant de Ricardo et de Nehuda. La dispute a dégénéré violemment et les 2 stars de la téléréalité et leur "nounou" ont été placés en garde à vue.



Et ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent face à la Justice.



Déjà condamnés pour violences



Le couple est connu des forces de l'ordre. Les deux candidats ont été condamnés pour des violences envers une adolescente de 17 ans et son amie. La jeune fille leur aurait demandé un selfie et Ricardo l'aurait attrapé par les cheveux, frappé sa tête contre la table et donné plusieurs coups de poing, selon 20minutes.fr. La victime aurait perdu connaissance.



Ricardo et Nehuda ont été reconnus coupables et ont été condamnés respectivement à 2.000 euros d'amende et à 2 mois de prison avec sursis et une amende de 150 euros.



Ricardo s'était exprimé sur le sujet dans BlastingNews : "Deux jeunes filles arrivent torchées et s'incrustent dans notre carré. On ne dit rien... Elles demandent une photo, on fait leur photo. Après elles se sont mises à snaper et à nous insulter ! Je n'interviens pas et je vais chercher le vigile. Entre temps, ça part dans tous les sens ! De là, elles ont essayé de faire un buzz sur nous."



Mis en examen pour violence sur sa fille



Plus tôt, en 2017, c'est une dispute dans le couple qui aurait dégénéré et leur fille âgée de 4 mois à l'époque aurait été blessée au visage. Nehuda n'avait pas été poursuivie mais Ricardo avait été mis en examen pour "violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans".



Il avait pris la parole aussi sur BlastingNews : "C'était un simple accident qui a été amplifié. C'est moi qui ai commis cet accident, pas Nehuda. Mon image négative dans la télé-réalité, mon personnage violent et agressif avaient pris une telle ampleur que même la justice s'est perdue."