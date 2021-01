Joé Bédier vs Les Anges : "Pas d'hostilité envers les zoreils", assure le Procureur

"Quand survient une situation un peu tendue opposant locaux et métropolitains, une minorité peut être tentée par un réflexe identitaire et tenir des propos du type Rentre chez toi", a déclaré Eric Tufféry, procureur de la République, au Figaro , hier. Mais il affirme : "À La Réunion, il n'y a pas au quotidien d'hostilité envers les métropolitains - appelés les 'zoreils'."À la tête de l'enquête, l'homme de Loi explique que la tension forte qu'il y avait dimanche après-midi suite à la rixe est retombée : "Ce contexte venait polluer l'enquête judiciaire. Maintenant, nous sommes au calme."Selon nos informations, aucune piste judiciaire n'est pour l'instant écartée par le Parquet.Eric Tufféry a précisé au Figaro que l'enquête continue, même si les 3 personnes liées aux Anges de la Téléréalité ont quitté La Réunion : "Si les témoins vont dans le sens de Joé Bédier, soit on fera revenir ces trois individus, soit on les fera entendre en métropole."S'il est décidé de poursuivre ces Anges, ils le seront devant le tribunal de Saint-Denis, explique-t-il avant de rappeler : "Mais nous n'en sommes pas là." Le procureur de la République ajoute par ailleurs que le conflit est d'ordre privé, que les deux parties ne se connaissaient pas et la qualité de maire de Joé Bédier n'est pas liée aux événements, relate Le Figaro.