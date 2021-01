A la Une . Joé Bédier vs Les Anges: Le récit complet de la nounou, au coeur de la rixe

L'avocate de Johanna, l'employée de la production, qui aurait été impliquée au début de l'altercation verbale avant qu'une rixe n'éclate entre les proches de Joé Bédier et des membres des Anges de la Téléréalité. Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 20:19

Qui est la nounou au centre de la dispute ?



"Elle travaille pour la production et a pour fonction d'encadrer et d'accompagner les candidats, notamment pendant la période où ils sont arrivés à La Réunion et avant d'entrer dans la villa. Elle était présente avec eux et s'occupait aussi de la famille des candidats."



Oui aux photos, non à leur diffusion



"Le début de journée s'est bien passé, ils n'ont pas eu de problème. Des personnes demandaient de temps en temps à prendre des photos, des vidéos. Les candidats se prêtaient à cet exercice dans une ambiance bon enfant. Seulement, à chaque fois, elle avait pour rôle de leur demander de ne pas diffuser sur les réseaux sociaux puisqu'il était nécessaire de garder le suspense de l'émission."



Des photos et vidéos prises à l'insu des candidats



"Après le déjeuner, ils se sont aperçus qu'il y avait des photos et vidéos prises à l'insu des candidats. En plus, là, les candidats étaient avec une enfant mineure. Elle a décidé de faire une allocution générale en quittant le restaurant en demandant aux personnes de ne pas prendre en photo, filmer les candidats à leur insu et de ne pas poster. Elle a fait ça de façon générale, puis elle est allée voir une première table où les personnes ne lui ont pas posé de difficultés et ont dit qu'elles n'avaient pas filmé."



Puis, ça dégénère



"Elle est allée voir une deuxième table et là, elle a fait l'objet d'une agression verbale. Elle nous décrit avoir commencé à demander à un jeune homme de 20 à 25 ans de ne pas prendre de photos. Il lui a répondu en créole, elle lui a dit qu'elle ne parlait pas créole, qu'elle ne comprenait pas. Elle lui a montré les vidéos et lui a demandé de ne pas diffuser ce type de choses, sans l'accuser."



"Cette personne se serait dressée et aurait commencé à l'invectiver en créole et en français, en tenant des propos peu gracieux. À plusieurs reprises, il lui a été dit 't'es moche, t'es moche, c'est pas toi qu'on veut'. Une autre personne de la table est venue tenir les mêmes propos. Des propos en français et en créole qu'elle ne comprenait pas. Elle a expliqué à la police qu'elle n'a pas compris ce qui a été dit en créole, la réaction des tables autour avec une partie des personnes présentes, qui riaient, applaudissaient, elle a dit qu'elle a compris qu'elle était en train d'être humiliée."



L'intervention des stars de la téléréalité



"C'est ça qui a déclenché l'intervention de Nehuda qui comprend manifestement un peu le créole par l'intermédiaire de son père et qui a voulu prendre sa défense parce qu'elle a vu qu'une personne de l'équipe était en train de se faire agresser et humilier."



La nounou quitte le lieu de la bagarre



"Elle dit ne pas avoir vu toute la scène car elle sentait la tension monter, c'est son travail d'intervenir, elle a 27 ans, elle fait moins de 1,60 mètre, elle n'a pas un gabarit d'agent de sécurité. Elle est sortie de cet endroit pour aller trouver de la sécurité. Elle a demandé à ce que la sécurité de l'hôtel intervienne, il n'y en avait pas, on lui a dit qu'on appelait la Police. Elle est revenue et le ralé-poussé était en train de prendre fin."







