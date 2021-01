Joé Bédier vs Les Anges : La piste des violences réciproques privilégiée ?

L'enquête sur la violente rixe qui a éclaté dimanche dernier à l'hôtel Mercure Créolia à Saint-Denis continue. Des témoins ont à nouveau été entendus et les avocats des deux camps commencent à déposer leurs conclusions. Selon nos informations, il y a de fortes probabilités que l'on s'oriente vers des poursuites pour violences réciproques.



Le maire de Saint-André et plusieurs de ses proches avaient porté plainte dimanche après la rixe. Ils avaient notamment expliqué avoir été pris à partie verbalement puis physiquement par plusieurs candidats de la téléréalité et leur entourage. Le camp opposé a fait connaître sa version des faits via les réseaux sociaux et un ambassadeur à la télévision : Les vedettes du petit écran seraient venus défendre une employée de la production et auraient été frappés.



Les deux versions s'opposent depuis les heures qui ont suivi l'altercation. Les enquêteurs prennent donc le temps d'étudier l'ensemble des témoignages et ont notamment entendu à nouveau plusieurs personnes. Les 3 seuls suspects placés en garde à vue - Ricardo, Nehuda et leur accompagnatrice - ont été relâchés avant de quitter La Réunion.



Les conclusions de l'enquête ne devraient être connues que la semaine prochaine. Affaire à suivre...