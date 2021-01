A la Une ... Joé Bédier vs Les Anges: Jean-Hugues Ratenon : "J'ai été choqué"

Le député de La Réunion s'est rendu sur les lieux de la violente altercation entre le maire de Saint-André et les Anges de la Téléréalité pour apporter son soutien à son ami. Par Baradi SIVA - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 17:45 | Lu 342 fois

Une rixe a éclaté ce dimanche à la mi-journée dans l'hôtel Le Mercure Créolia à Saint-Denis. Un malentendu a dégénéré lorsque plusieurs stars de la téléréalité venues à La Réunion pour tourner à partir de demain Les Vacances des Anges 4 ont agressé le maire de Saint-André et sa famille.



Joé Bédier et sa femme expliquent avoir été plaqués au sol par plusieurs hommes. L'édile a aussi été frappé. Il s'est rendu au commissariat porter plainte.



Jean-Hugues Ratenon, député de La Réunion, s'est rendu sur place et a apporté son soutien au maire : "J'ai été choqué, que ces personnes continuent à croire qu'ils sont en terre conquise. On a agressé le maire de Saint-André, je le dis très sincèrement, c'est aussi un ami. On l'a plaqué au sol et il a vu sa femme quasiment suffoquer. Je suis totalement étonné qu'on prend autant de temps pour les emmener, pour mettre en place les tests de drogue ou d'alcool sur ces gens-là ? Quelle est la responsabilité de l'hôtel ?"





(Pierrot Dupuy, Alexandre Robert et Eymeric Ronin sur place)





