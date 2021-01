Joé Bédier vs Les Anges: D'autres témoins doivent être entendus

L'enquête ne fait que commencer. C'est pour cela que Ricardo, Nehuda et la nounou de leur fille ont été relâchés au bout de 24 heures de garde à vue . Les forces de l'ordre procèdent à l'audition des nombreux témoins de la dispute afin de comprendre comment l'altercation a démarré.Les stars de la télé-réalité et leur accompagnatrice avaient été interpellés dimanche après-midi suite à la rixe qui a éclaté à l'hôtel Mercure Créolia. Ils ont été libérés lundi à la mi-journée et n'ont pas pour l'instant été déférés car l'enquête continue.Le maire de Saint-André et ses proches ont déposé plainte. Ils expliquent avoir été agressés par les stars de la téléréalité et par leurs proches. Joé Bédier affirme avoir été plaqué au sol tout comme sa femme, puis frappé. Il demande à ce que les agresseurs présumés soient poursuivis en Justice à La Réunion.Sur les réseaux sociaux, plusieurs bloggeurs spécialistes de la télé-réalité, relatent un autre déroulé des faits dans laquelle les proches de l'édile aurait provoqué verbalement les stars de la téléréalité et le maire lui-même les aurait insulté et menacé. Une version qui ne s'appuie sur aucune source déclarée ou aucun témoignage en images.