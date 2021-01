A la Une .. Joé Bedier vs Les Anges : Cyril Hanouna va faire des révélations ce soir

Cyril Hanouna, présentateur vedette de C8, n'a pas manqué, lui aussi, de s'exprimer sur son compte Twitter concernant ce qui devient une affaire d'Etat : Un maire agressé par des candidats de l'émission "Les vacances des Anges" sur l'île de la Réunion. S'il soutient les Réunionnais dans son Tweet, il promet de faire la lumière ce soir en direct sur cette affaire ... À suivre Par Zinfos974 - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 11:18 | Lu 2751 fois

"Grosse pensée pour les Réunionnais qui sont formidables et qui ont une île qui nous fait rêver. J'espère que les personnes qui ont été blessées vont mieux et ne sont pas trop choquées. Je vous donnerais toutes les infos demain sur cette triste affaire."

