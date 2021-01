Joé Bédier vs Les Anges: Andy lance un message à Ricardo

Il n'aura pas fallu longtemps pour que les Réunionnais réagissent l'affaire qui oppose le maire de Saint-André aux stars de la téléréalité, Ricardo et Nehuda.



Une rixe a éclaté au niveau du restaurant de l'hôtel Le Mercure Créolia, le maire de Saint-André et sa femme déclarent avoir été plaqués au sol. Ils ont porté plainte hier au commissariat Malartic là-même où Ricardo, Nehuda et la nounou de leur enfant ont été placés en garde à vue.