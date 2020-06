Municipales 2020 Joé Bédier salue l'arrivée de nombreux soutiens de listes du 1er tour à Saint-André

Joé Bédier n'est pas peu fier de lister l'ensemble des colistiers issus de plusieurs listes du premier tour qui le rejoignent au second tour. Le communiqué du candidat aux municipales de Saint-André : Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 18 Juin 2020 à 14:06 | Lu 122 fois

"La dynamique du changement est plus que jamais, à dix jours du second tour, la réalité incontournable des élections municipales à Saint-André.



Depuis que la date du scrutin a été annoncée, des candidats des listes conduites au premier tour par Eric Fruteau, Jean-François Ramassamy, Serge Camatchy, Josette Vee sont nombreux à m’avoir rejoint. Chaque jour de nouveaux soutiens me sont apportés spontanément.



Lors d’une réunion qui s’est tenue ce 17 juin, un collectif s’est constitué et s’enrichit de jour en jour. Etaient présents notamment :



CRESCENCE SONIA, VALIN CHRISTIAN, PERRIER JEANNICK, TIAN VAN KAI PATRICK, PADRE JEREMY

ARHIMANN VINDHIA, RATENON JOSETTE, BOUANA SOAHIFOU, FRANCISKA SABRINA, LAVERNAY ALEXANDRE

Colistiers de Jean-François Ramassamy, ainsi que INSULAIRE CHRISTELLE, VOULAMALE JISMMY, BEAUVAL STEVEN, SINIMALE CEDRIC, AUDIFAX ANAELE (colistiers et collaborateurs de Serge Camatchy), JOSETTE VEE, tête de liste, MARTIAL JEAN-BERNARD, LAO-YIP-SEIN JEAN-RENE, SOUPRAYEN JACQUEMIN (colistiers et proches d’ERIC FRUTEAU)…



Il ne pouvait en être autrement. Neuf listes sur dix au premier tour ont exprimé clairement le besoin et la nécessité de tourner la page après plus de quarante ans d’une gestion familiale stérile. L’appui apporté à ma liste aujourd’hui par ceux qui me rejoignent est à cet égard conforme au contrat passé avec les électeurs.



C’est le constat que je fais quotidiennement sur le terrain : les Saint-Andréens et Saint-Andréennes qui ont voté en connaissance de cause pour le changement ne comprennent pas, c’est le moins qu’on puisse dire, certains revirements – qui sont heureusement très marginaux.



Les soutiens que je recueille expriment avant tout l’adhésion aux valeurs que je défends et à ma volonté de mettre fin à des pratiques du passé. Ils se retrouvent également dans le projet que je porte pour Saint-André, un projet à la fois réaliste et ambitieux et qui répond aux attentes réelles de la population.



Je tiens à assurer à tous que je traduirai demain en actes toutes ces attentes jusqu’ici déçues."