Joé Bédier rend hommage à Bernadin Ramassamy

J’ai appris ce mercredi 10 août le décès de M. Bernadin Ramassamy appelé communément M. Dindin. Mes premières pensées vont bien sûr à sa famille et à ses proches.



Je tiens en tant que Maire et au nom du Conseil municipal de Saint-André, à saluer le parcours d’un entrepreneur émérite. Il a commencé en tant qu’agriculteur puis a été précurseur de l’animation festive nocturne en créant la discothèque « Mi Amuse » rue de la gare qui a marqué des générations, il y a plus de 50 ans de cela. C’était un homme engagé politiquement, un militant progressiste connu à Saint-André à une époque où la politique locale était extrêmement tendue et difficile. Il était également propriétaire d’un commerce alimentaire connu à Ravine-Creuse, la boutique « Dindin », située au chemin Balance. M. Bernadin faisait aussi partie des sages de la communauté chinoise, ses ainés étant originaire de la ville de Canton. Il était très investi et proche de la présidence de la communauté chinoise locale.



La commune de Saint-André voit s’en aller un homme qui a marqué par son militantisme et son statut d’entrepreneur son époque. Il allait bientôt atteindre ses 90 ans au 1er septembre.



En ce moment douloureux, nos pensées vont bien sûr à ses proches et à l’ensemble de son entourage. Mes sincères condoléances.