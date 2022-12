Communiqué Joé Bédier rend hommage Nadia Tipaka, son opposante disparue

Nadia Tipaka, conseillère municipale de l’opposition à Saint-André, est décédée. Le maire de la ville lui rend hommage. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 16:33

"J’ai appris ce vendredi 9 décembre le décès de Mme Nadia Tipaka. Mes premières pensées vont bien sûr à sa famille et à ses proches.



Je tiens en tant que Maire et au nom du Conseil Municipal de Saint-André, à adresser mes sincères condoléances à toute sa famille. Mme Tipaka était élue à Saint-André et depuis 2020 conseillère municipale de l’opposition. C’était une femme engagée et qui a participé à la vie politique de la commune à qui nous devons rendre hommage aujourd’hui.



La commune de Saint-André voit s’en aller une femme qui s’est mobilisée pour son territoire avec militantisme et détermination. En ce moment douloureux, je tiens à assurer tout mon soutien à ses proches et à l’ensemble de son entourage.



Mes sincères condoléances,"



Joé Bédier,

Maire de Saint-André



