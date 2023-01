A la Une . Joé Bédier liste les chantiers de St-André pour 2023

Joé Bédier faisait sa rentrée ce mercredi. L'occasion pour le maire de St-André de présenter les grands chantiers à venir cette année dans la plus grande ville de l'Est. Par SI - Publié le Samedi 28 Janvier 2023 à 10:34

Avenue Bourbon



"L'année 2023 est une année centrale pour la mandature et elle sera symbole de réalisations concrètes pour la population saint-andréenne" explique le maire et ses équipes. "Les projets travaillés pendant ces deux dernières années peuvent désormais sortir de terre et devenir palpable pour la population", poursuit la municipalité.



Les travaux de l'Avenue de Bourbon vont transformer complètement l'axe historique et circulant de Saint-André reliant le centre-ville à l'entrée de la commune de Salazie. Les travaux s'élèvent à plus de 5 millions d'euros et permettront la réfection complète de la voirie, d'intégrer des pistes cyclables, de créer des nouvelles places de stationnement, de végétalisation, des cheminements piétons, de revoir l'éclairage public et d'enfouir les réseaux aériens.



Aménagement de la cité artisanale



L'axe historique de Saint-André menant vers la mairie sera également réaménagé cette année avec des travaux estimés à 16 millions d'euros. "L'axe historique de Saint-Andre n'a pas connu de travaux d'amélioration depuis plusieurs dizaines d'années. Cela s'avère être une nécessité lorsqu'on se rend compte de l'état actuel des voies, des trottoirs et de la totalité de l'équipement public", argue la mairie.



Située dans ce secteur, la cité artisanale bénéficiera également de travaux à hauteur de 1,6 millions d'euros. Après ce réaménagement, la cité artisanale disposera d'un nouveau parking de stationnement de 80 places en centre-ville. "Ce parking accompagne le projet de renouvellement urbain et améliorera grandement l'activité économique et commerciale de la zone. Cet aménagement était nécessaire pour répondre aux besoins des commerces situés en centre-ville. Il permettra de créer des places supplémentaires, des trottoirs, des espaces végétalisés et un nouvel éclairage public", assure la collectivité.



École Docteur Martin



Du côté des établissements scolaires, l'école Docteur Martin, située en quartier prioritaire, bénéficiera d'un coup de lifting avec des travaux qui s'étaleront sur 18 mois. Montant des travaux : 2,6 millions d'euros. "Une priorité" pour Joé Bédier, "au regard de la vétusté et du caractère ancien du bâti".



Aménagement Chemin Lontan



Des travaux vont également débuter du côté du Chemin Lontan, qui comprend les axes Avenue de Bourbon et lle de France du Pont Minot jusqu'au Pont Auguste en intégrant la rue du Père Bushère, la rue Payet ainsi que la venelle des amoureux. Ce ne sont pas moins de 11 millions d'euros qui vont être mis sur la table sur les 12 prochains mois afin de favoriser les déplacements en général. Cet aménagement comprend également la remise en état des routes et la création de place de stationnement. "Il est aussi question de création d'espaces plantés, d'installation de mobiliers urbains et d'un nouvel éclairage public", explique la municipalité.

Aménagement du Stade de Bras des Chevrettes et du complexe de Mille-Roches



Du côté des installations sportives communales, le stade de Bras des Chevrettes va bénéficier de travaux à hauteur de 1,3 millions d'euros. La structure, la seule du quartier, avait besoin d'un bon coup de pinceau, aussi bien pour les conditions d'hygiène que de sécurité. Il permet aussi d'encourager la pratique du sport et de développer de nouvelles disciplines à destination de la population du quartier.



Inscrit en zone urbaine sensible, le complexe de Mille-Roches va bénéficier d'une enveloppe de 5,2 millions d'euros. Une manne qui permettra de rendre le site plus attractif et de proposer de nouvelles activités (city stade, piste d'athlétisme, plateaux sportifs, court de tennis, terrain de padel, plateau de football, LED, espace végétalisé).



Marché couvert



2023 rimera avec la poursuite des travaux du marché couvert et de l'École des Frères pour un montant total de 5 millions d'euros. Le marché couvert et l'école des Frères proposeront en cours d'année 2023 une nouvelle offre commerciale moderne et multiple. La mairie compte faire de ce secteur un haut lieu attractif : "situés dans la partie " ancienne & historique" de la ville, ces travaux permettront d'accueillir demain des commerces et une offre de restauration différente et plus variée. Cet investissement public dans ce lieu historique permet de mettre en valeur notre patrimoine tout en conciliant une activité économique synonyme de flux et de dynamisme".



La Mairie sociale laisse place à la Maison des services



La "Mairie sociale" sera transformée en Maison des Services qui sera un lieu multipôles d'échanges et d'accompagnement dans les droits des administrés. Cette Maison des Services vise à renforcer la relation citoyenne de la collectivité avec ses administrés. La structure permettra de mettre à disposition différents espaces réunis au sein d'un même lieu avec pour but de : renseigner et orienter les personnes pour une meilleure prise en charge par les organismes tiers, mettre en lien les administrés et les animations municipales et associatives, planifier des permanences à la demande des administrés ou encore organiser des évènements.



Par ailleurs, l'espace d'accueil général regroupera quatre espaces spécifiques: un espace jeunesse, un espace famille, un espace sénior, handicap et aidant et enfin un espace santé.



La ville de Saint-André se dote enfin de son application mobile



L'application Ville de Saint-André 974 a vocation à proposer une nouvelle interface de communication entre la collectivité et les administrés. Elle sera disponible sur toutes les plateformes à partir du mois de février 2023.



"Il était nécessaire en 2023 pour la 5ème commune du territoire de proposer une application moderne. Nous comptabilisons plus de 30.000 abonnés sur notre page Facebook, l'objectif est donc aujourd'hui de toucher un public encore plus large et utilisateur des smartphones", indique la mairie.



Les fonctionnalités:



* Actualités de la Ville / Agenda

* Démarches administratives

* Infos pratiques (travaux, transport etc.)

* Signalement des problèmes aux services

* Carte interactive de la Ville

* Notifications

* Informations scolaires

* Contacts