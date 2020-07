A la Une . Joé Bédier investi officiellement maire de St-André

C'est le jour J pour Joé Bédier. Le président de l'Union des Saint-Andréens, élu maire de Saint-André dimanche dernier, a été installé officiellement dans ses fonctions ce samedi lors du premier conseil municipal de sa mandature. Cette intronisation, ainsi que celle de ses adjoints, sans oublier celle des élus de l'opposition, s'est déroulée au gymnase Nicol Ledormeur. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 4 Juillet 2020 à 10:21 | Lu 498 fois

C’est dans un gymnase Nicol Ledormeur aussi plein que les mesures sanitaires le permettent que se déroule le conseil municipal d’installation de la ville de Saint-André. Sans surprise, Joe Bédier est élu maire de la commune, le quorum étant atteint malgré l’absence de l’opposition.



Côté politique, notons la présence du maire du Port Olivier Hoarau, du député JH Ratenon et de la conseillère départementale Michèle Caniguy, ancienne adjointe d'Éric Fruteau et collègue de Joe Bédier sous cette mandature (2008/2014).



















