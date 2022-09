Société Joé Bédier exprime son soutien aux pompiers de Saint-André

Hier vers 22h, des pompiers de Saint-André ont été agressés en pleine intervention. "Le maire condamne avec

une plus grande fermeté ces actes puisqu’un pompier a été blessé au genou". Par NP - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 11:42

Son communiqué :



J’ai appris que les pompiers de Saint-André ont été pris à partie hier soir dans le quartier de Fayard lors d’une intervention sur un feu de poubelle.



Je déplore fermement les faits qui m’ont été rapportés selon lesquels les pompiers ont essuyé des jets de galets et ont été caillassés. Je condamne avec une plus grande fermeté ces actes puisqu’un pompier a été blessé au genou pendant cette intervention.



Je ne manquerai pas de réunir prochainement les différentes parties prenantes pour que toutes les démarches soient engagées pour que ces actes ne restent pas impunis et sans conséquence.



Les pompiers font partie des forces de secours et d’intervention les plus importantes de notre commune.



Je tiens donc à marquer mon soutien aux pompiers qui sont intervenus pour leur engagement et leur dévouement total au service de notre population.