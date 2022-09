Joé Bédier est le nouveau président du Comité national d’action sociale

Le communiqué :



Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) France, représenté par son directeur outre-mer Sébastien Baudoui et par Guillaume Labroy (chargé de développement) était à La Réunion ce lundi 19 septembre 2022 dans le cadre de la création d’une délégation départementale sur notre territoire.



À cette occasion, les 6 entités adhérentes étaient présentes (la commune de Saint-André, la commune de Saint-Benoît, le CCAS de Saint-André, le Centre de Gestion (CDG), l’office de l’eau et le syndicat des déchets (ILEVA) afin de procéder à l’élection du bureau local.



Joé Bédier, a été élu Président de la délégation départementale à l’unanimité des membres présents qu’ils soient délégués élus ou délégués agents. Le bureau du CNAS au niveau local aura de multiples missions à réaliser dans le département notamment au regard de la composition des effectifs des collectivités et des entités réunionnaises. En effet, l’accent a été mis sur le différentiel existant entre les personnels précaires et ceux qui sont titulaires.



Le Président, nouvellement élu, a indiqué qu’il ne manquerait pas de travailler avec l’ensemble des parties prenantes du territoire avec la neutralité et l’objectivité qui s’imposent en matière sociale. C’est le début d’un chantier d’envergure qui s’annonce afin de faire adhérer les collectivités et de permettre au plus grand nombre d’agents de bénéficier des œuvres sociales proposées par le CNAS. Le catalogue devrait intégrer des spécificités locales en matière de loisirs, de sport, de bien-être et de culture afin qu’il soit encore plus attractif pour les adhérents de La Réunion.



Le CNAS félicite le Président Bédier et son bureau pour cette brillante élection qui marque une étape importante pour son développement local et pour la représentation de la Réunion dans ses instances associatives.



Les membres du bureau de la 96ème délégation départementale sont les suivants :



Président : Joé Bédier, Maire de Saint-André

Vice-Présidente : Alexandra Bellon, administrative ILEVA

Secrétaire : Juliana M’Doihoma, Présidente du CDG

Trésorier : Beryl Sadoun, DGS à Saint-Benoît

Membre : Mme Rouvrais, élue d’ILEVA

Membre : Eric Caritchy, Directeur du CCAS de Saint-André

Membre : Bruno Robert, Élu à l’Office de l’Eau

Membre : Françoise Piterboth, Directrice du CDG