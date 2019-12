A la Une .. Joé Bédier entendu à son tour dans l’affaire du marché de la communication de St-André





Hier, l’ancien maire était entendu par la brigade financière pour des soupçons portant sur le marché public de la communication de la ville de Saint-André au cours de son mandat, entre 2008 et 2014.



1er adjoint à l'époque, Joé Bédier occupait également la fonction de président de la commission d'appels d'offres.



À la tête de cette commission, Joé Bédier n’avait obtenu la délégation de signature qu’à partir de 2013. Les enquêteurs tentent donc de déterminer s’il peut être mêlé aux soupçons de favoritisme entourant la passation d’un marché en particulier, celui de la publication d’un prospectus de bilan de mi-mandat en 2011.



Le marché avait été attribué à l’imprimerie Graphica pour un montant de 200.000 euros. Sur toute la période incriminée, Graphica avait bénéficié de plus de 500.000 euros de marchés publics de la part de la mairie. L’entreprise avait la particularité d’éditer, à l’époque, le journal du Parti communiste réunionnais Témoignages. Un parti dont le maire alors en place était membre.



C'est une fois revenu aux manettes de la mairie que Jean-Paul Virapoullé avait, en 2016, alerté le procureur de la République sur l'existence de ce saucissonnage supposé du marché public de la communication et d'impression de la ville. L'ancien 1er adjoint de la mairie de Saint-André a été entendu ce mercredi au commissariat Malartic. Son audition intervient après celle d'Eric Fruteau ce mardi







