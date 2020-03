Joé Bédier en appelle "à toutes celles et ceux qui ne veulent plus des Virapoullé"

Je voudrais remercier les électeurs qui m'ont placé juste derrière le candidat de l'appareil municipal, du Département, de la Région. Nous sommes satisfaits de notre résultat. La constance et la dynamique sont de notre côté quand on analyse les chiffres. Par rapport à 2014, l’équipe sortante perd 19% de ses voix contrairement à nous où nous enregistrons une hausse de 13%. Près de 70% des Saint-Andréens n’ont pas voté pour lui.



Quand on regarde les résultats des candidats en présence qui se sont prononcés contre lui, la dynamique n'est clairement pas de son côté. Sur le plan départemental, c’est le plus mauvais score d’un sortant tout en sachant que le sortant fait en général son meilleur score au premier tour.



Nous allons discuter avec l'ensemble des candidats qui ne veulent plus des Virapoullé et voir sur quelle base de travail nous pourrions nous entendre.

Arrivé en deuxième position au soir du premier tour des municipales à Saint-André, Joé Bédier ne cache pas sa satisfaction. Le candidat de la liste "Un nouvel horizon", qui a récolté 24% des voix (contre 32% pour Jean-Marie Virapoullé et 17% pour Éric Fruteau), assure que la dynamique pour le second tour est dans son camp car le candidat de la majorité sortante "a déjà fait le plein de voix". Il lance un appel à toutes celles et ceux "qui ne veulent plus des Virapoullé".