A la Une . Joé Bédier à Jean-Marie Virapoullé: "Je ne sais pas jusqu'où on ira pour se faire remarquer"

Pas de quoi en faire tout un plat pour Joé Bédier. Après les deux plaintes déposées ce jeudi par l'opposition qui lui reproche d'avoir laisser la situation se tendre quelque peu lors du dernier conseil municipal, le maire de Saint-André, Joé Bédier, a reçu la presse peu après pour s'expliquer. L'édile saint-andréen estime qu'il n'y a "rien d'extraordinaire" dans cette affaire et voit dans la démarche de l'opposition et notamment celle de Jean-Marie Virapoullé, "un moyen de se faire remarquer". Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 09:06 | Lu 470 fois





L'ancien opposant devenu aujourd'hui maire tient à rappeler qu'un conseil municipal "est une séance publique" et que les gens "sont là pour dire quelque chose". "Laissez-nous travailler. Ici à la mairie, je découvre des chiffres qui sont plus graves que je ne pensais et je n'ai plus de temps à perdre avec ce monsieur. Lors de la mandature d'Eric Fruteau (NDLR: dont Joé Bédier était le 1er adjoint entre 2008 et 2014, Jean-Marie Virapoullé quant à lui était dans l'opposition) c’était sans cesse comme cela", poursuit-il.



"S'il veut des plaintes il en aura"



Si Joé Bédier reconnaît que quelques personnes "étaient effectivement remontées" lors de la séance de lundi c'était "parce qu'elles avaient subi les mesures prises dans le cadre de leurs activités au Colosse" (



Mais pour le maire de Saint-André, "de là aller jusqu'à dire qu'ils étaient agressés (...) cela dénote quand même une certaine fragilité", rappelant qu'il a eu à faire deux mandatures dans l'opposition "dans des conseils assez houleux" et que tout cela "faisait partie du jeu".



Sur les plaintes déposées par l'opposition, Joé Bédier rappelle que les commerçants lésées lors des travaux du Colosse "peuvent également déposer plainte, si ce n'est déjà fait". "S'il (Jean-Marie Virapoullé) veut des plaintes il en aura". Et quant à la demande de protection fonctionnelle réclamée par JMV, Joé Bédier est prêt à la lui accorder, non sans ironie, et l'invite même "à contacter le président de la République pour envoyer la Garde républicaine."



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

