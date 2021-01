Joe Bedier VS Les Anges : Le commentaire de Jace

Mi-ange, mi-démon, c'est ce que semble exprimer Jace dans son récent post Facebook. On y trouve le dessin d'un écran de télévision dans lequel figure un Gouzou, un dessin fait sur un emplacement publicitaire abandonné.Le haut du corps du Gouzou est déguisé en ange, dans l'écran, et représente évidemment les anges de la téléréalité. Le bas du corps, situé hors écran, est un démon, ce qui en dit long sur le fond de la pensée de Jace.Pour rappel, Ricardo et Nehuda ont quitté La Réunion hier soir. L'équipe de tournage doit annuler le tournage sur l'Ile. Décision qui a été prise par la société de production qui constate que les conditions de sérénité ne sont plus réunies pour mener à bien le tournage.