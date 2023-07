Joé Bédier : "SPL Estival une catastrophe annoncée"

J’ai pris connaissance de la révocation du Président Directeur Général de la SPL Estival ce lundi 24 juillet par voie de presse. Force est de constater que la Présidence de la Cirest et le conseil d’administration se sont vus forcer de révoquer le PDG, élu du conseil municipal de Bras Panon, au regard du raz-de-marée financier, social et opérationnel qui s’annonce pour cette société publique locale (SPL) de transport.



Nous avons dénoncé, mon équipe et moi, depuis le début ce passage prématuré de la SEM Estival en SPL puisque ni le process, ni le mode gouvernance n’étaient respectés. En nommant un élu sans les formations nécessaires au poste de directeur général d’une société de transport public local, on a fait le pari risqué et manqué de l’amélioration de l’offre de transport dans la microrégion Est. L’opposition Saint-Andréenne à quant à elle validée et soutenue cette catastrophe.



Il est alarmant de voir avec quelle légèreté les problématiques du transport sont traitées à La Cirest et notamment via son satellite la SPL Estival. En tant que Maire de Saint-André et VicePrésident délégué aux transports j’ai toujours alerté sur la nécessité de s’intéresser à l’amélioration de l’offre et à la qualité du transport sur toute la microrégion Est au lieu de systématiquement vouloir changer le mode de gestion et de s’intéresser au « Pouvoir ».



Quand on sait à quel point la mobilité et les déplacements sont un enjeu central à La Réunion et notamment dans notre microrégion, on a le devoir d’être exemplaire et rigoureux. Cela est d’autant plus valable à ce niveau de responsabilités. Je déplore que la Présidence de la Cirest fait mine de découvrir les gabegies initiés sous ses yeux à la SPL Estival depuis 2021. On évoque désormais un audit financier et des déficits exorbitants mais qui va devoir payer ces erreurs de gestion. Nous n’avons pas attendu le passage du commissaire aux comptes pour comprendre que les choix réalisés n’étaient ni réalistes, ni adaptés et cela s’est traduit par un vote contre ou une abstention de la part des élus communautaires de Saint-André lors des assemblées délibérantes.



Enfin, nous constatons qu’un incendie s’est déclaré à la veille d’un contrôle de la chambre régionale des comptes (CRC). Hasard du calendrier ou conséquence indirecte, il est certainement naïf de penser que les contrôles sont stoppés aux portes des bâtiments brulés. Rappelons que les rapports de la chambre régionale sont systématiquement transmis au procureur de la République et qu’en l’espèce la gestion abusive, les marchés publics in-house et le déficit seront au cœur des préoccupations des autorités de contrôle.



L’équipe municipale de Saint-André n’a jamais pris part à ce projet de transformation de la SPL car l’intérêt n’a jamais été démontré et prouvé. La priorité a toujours été la nomination du PDG qui a mené le transport dans l’est vers le chaos et cela avec l’approbation de La Présidence de la Cirest et de l’opposition de Saint-André.



La catastrophe est aujourd’hui avérée et il faudra en assumer les conséquences au niveau de la SPL et au niveau de La Présidence de la Cirest.